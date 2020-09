Lazio, Il Messaggero: "Lotito-Inzaghi partita aperta"

"Lotito-Inzaghi partita aperta". Titola così a pagina 29 Il Messaggero sul rinnovo di Simone Inzaghi e sul mercato: " Simone non risparmia al presidente un'altra frecciata, già a inizio ritiro lo aveva fatto a cena: «Fammi il mercato e cambio questa faccia». Non si è ancora parlato del suo rinnovo perché il tecnico vuole vederci chiaro su cosa accadrà. L'offerta del club (biennale più opzione per il terzo anno da 2 milioni a salire sino a 3) lui già la sa, ma vuole precise garanzie per mettere la firma".