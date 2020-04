Lazio, Il Messaggero: "Lotito netto: l'imperativo è ripartire"

"Lotito netto: l'imperativo è ripartire". Questo il titolo a pagina 27 che Il Messaggero dedica alla Lazio e alle parole del suo presidente: "Lotito sale in cattedra. Torna a parlare il presidente della Lazio e chiede rispetto. «E' un momento di riflessione e di discussione a livello governativo e istituzionale-sportivo, non vorrei esprimere pareri che potrebbero orientare in modo sbagliato l'opinione pubblica, ma il calcio in Italia è una grande industria, produce 1,3 miliardi di ricavi, questo dimostra che si devono avere attenzione e rispetto», le prime parole del numero uno del club biancoceleste ai microfoni del Tg3 Rai".