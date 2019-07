Lazio, Il Messaggero: "Lotito, porte chiuse al mercato"

"Lotito, porte chiuse al mercato: solo Milinkovic può riaprirle". Si legge anche questo sull'edizione odierna de Il Messaggero, con il mercato della Lazio che potrebbe anche essere quasi concluso. Tutto ruota intorno a Sergej Milinkovic-Savic, che potrebbe anche non lasciare la capitale. Prove di rinnovo inoltre con lo spagnolo Luis Alberto: anche lui qualche settimana fa sembrava dover lasciare i biancocelesti, ma potrebbe restare.

Roma, Fonseca scruta l'esterno - Mercato Roma: potrebbe approdare in giallorosso con un anno di ritardo il brasiliano Malcom, lo scorso anno finito in extremis al Barcellona dopo essere stato a lungo cercato dai giallorossi. Piace anche Suso: proposto uno scambio alla pari con Schick. Si è parlato anche di un possibile ritorno di Politano, anche se a Trigoria sono abbastanza tiepidi. Altro nome da monitorare quello del giovane Danjuma, attaccante esterno olandese del Bruges, classe '97. Per lui i belgi chiedono 14 milioni.