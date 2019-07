Lazio, Il Messaggero: "Luis Alberto e il Siviglia non si nascondono più"

Si parla anche di Lazio sulle pagine odierne de Il Messaggero, non solo dell'acquisto di Vavro ma anche di cessioni. Particolarmente spinoso il caso di Luis Alberto, come si evince dal titolo: "Luis Alberto e il Siviglia non si nascondono più". Ormai è chiaro: il "Mago" vuole lasciare la Lazio, mentre il ds degli andalusi Monchi prepara un'offerta da 20-25 milioni. Lotito ne chiede almeno 40, ma a 30 si può chiudere. Addirittura Luis Alberto si allena con i pantaloncini del Siviglia, cosa che ha fatto infuriare i tifosi. Se partisse lui, Milinkovic-Savic alla fine potrebbe restare.