Lazio, Il Messaggero: "Lulic punta la Champions"

Spazio anche per la Lazio nell'edizione odierna de Il Messaggero, che titola: "Lulic punta la Champions". Il capitano biancoceleste pensa positivo in vista della prossima stagione: "Possiamo volare molto in alto, ma servirà una rosa lunga". A tenere banco è sempre la situazione relativa a Sergej Milinkovic-Savic, con il Manchester United che potrebbe affondare il colpo da un momento all'altro. Ma Lotito ribadisce che la Lazio non ha bisogno di vendere per comprare e quindi per meno di 90 milioni nemmeno si siede a parlare.