"Milinkovic, derby in bilico". Questo il titolo a pagina 28 che Il Messaggero dedica al futuro del centrocampista serbo: "Problema al tendine, Lazio in ansia per Milinkovic. Oggi la risonanza, si temono 4 settimane di stop. Inzaghi ad inizio campionato potrebbe non avere a disposizione nemmeno Lulic: guai muscolari. L'infortunio di Sergej cambia anche possibili scenari di mercato; se confermata la lesione tornerà dopo la sosta".