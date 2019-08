Lazio, Il Messaggero: "Milinkovic l'uomo in più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lazio, Milinkovic l'uomo in più", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Messaggero in edicola questa mattina. Sergej riparte da Marassi, lo stadio dei sogni: a Genova è sempre determinante, due vittorie su tre le ha decise lui. Il possibile addio, l'infortunio, il serbo ha vissuto un'estate tormentata: ora è qui e vuole portare la squadra in Champions.