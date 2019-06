Lazio, Il Messaggero: "Milinkovic si scatena l'asta"

© foto di Mattia Verdorale

"Milinkovic si scatena l'asta". Questo il titolo in prima pagina in taglio alto con cui si apre l'odierna edizione de Il Messaggero. Il tema viene approfondito a pagina 30 dove si legge: "Il PSG ha l'accordo con il manager del serbo, ma lui tentenna: vuole restare in Italia e spera nel ritorno di fiamma della Juve. Sergej non forza la mano e Lotito aspetta che il prezzo salga. In fila c'è anche il Real, che lo considera alternativo a Pogba".