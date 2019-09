© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero, all'indomani del derby di Roma, raccoglie le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, titolando: "Volevo i tre punti, li meritavamo". Non è dunque soddisfatto del pareggio il tecnico biancoceleste che ha visto una bella Lazio in campo, apparsa però troppo poco cattiva vicino alla porta. Quattro pali e diverse occasioni sciupate non rendono giustizia al risultato finale, che va stretto alla Lazio.