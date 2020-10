Lazio, Il Messaggero: "Paura per la gara in Belgio, squadra in bolla"

"Paura per la gara in Belgio, squadra in bolla", titola Il Messaggero oggi sulla Lazio. 13 anni dopo l'ultima trasferta in Champions League, la Lazio si appresta al viaggio in Belgio, nel bel mezzo della pandemia. In Belgio c'è il coprifuoco dalle 22 alle 6, con Bar e ristoranti chiusi. La situazione allarma dalle parti di Formello, con i biancocelesti che secondo il protocollo UEFA viaggeranno in totale sicurezza, chiudendosi in una bolla.