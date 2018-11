Lazio, Il Messaggero: "Prove di Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lazio, prove di Champions", si legge questa mattina sulle colonne de Il Messaggero. I biancocelesti in casa del Sassuolo cercano un altro successo per confermarsi al quarto posto in classifica. Inzaghi avverte i suoi: "Ora serve fare un passo in più". Dubbio a centrocampo: Leiva e Badelj si giocano un posto.