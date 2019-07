© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva de Il Messaggero oggi in edicola apre con il seguente titolo: "Sergej, giorni contati per la brexit". Milinkovic-Savic resta sempre nel mirino del Manchester United, ma il mercato oltremanica chiude l'8 agosto quindi i Red Devils dovranno necessariamente completare l'operazione prima di quella data se vorranno prendere il centrocampista della Lazio. Sarà una settimana di fuoco dunque sotto questo aspetto per Lotito e Tare, che aspetteranno l'offerta da 90/95 milioni per il classe 1995, sperando sempre nel rilancio di qualche altro club, come il Paris Saint Germain.