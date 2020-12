Lazio, Il Messaggero su Immobile: "Dai record alla leggenda"

"Dai record alla leggenda". Questo il titolo che Il Messaggero nell'edizione odierna dedica a Ciro Immobile. Eurobomber che risponde a tutti gli scettici e si prende la scena anche in Champions League oltre al campionato. Chissà cosa sarebbe successo se la Uefa non lo avesse fermato un doppio turno. Il biancoceleste è migliorato oltre ogni limite tecnico e non c'è differenza nemmeno con Europa League perché il gol lo ha nel sangue. Adesso avrebbe bisogno di riposo, ma la voglia di raggiungere Piola, a soli 15 centri, come miglior marcatore della storia della Lazio è tanta. Inzaghi ci penserà a tenerlo fuori, ma a Ciro non si può mai rinunciare.