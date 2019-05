Lazio, Il Messaggero: Torna Immobile, fuori uno fra Correa-Caicedo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La Lazio balla sulle punte: Correa-Caicedo, uno va fuori", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne de Il Messaggero. Tanti dubbi per Inzaghi in vista della super sfida con l'Atalanta: Immobile torna dal primo minuto, al suo fianco Caicedo è favorito su Correa.

Svolta a sinistra.

"L'altro grande dubbio è sulla fascia, ma Inzaghi pare aver trovato il guizzo giusto: confermare Romulo a destra e spostare Marusic sul versante opposto. Per il serbo-montenegrino sarebbe la prima volta. Una scelta, anche questa, non semplice, visto che Durmisi è rientrato in gruppo e, tecnicamente, sarebbe lui il sostituto dello squalificato Lulic.