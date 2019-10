Lazio, Il Messaggero: "Tre punti oltre i sentimenti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Tre punti oltre i sentimenti", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Messaggero in edicola questa mattina. I biancocelesti a Bologna a caccia di un altro successo per il rilancio definitivo. Inzaghi rischia di dare un dispiacere all'amico Mihajlovic, che non sarà in panchina. Inzaghi si affida di nuovo ai titolari: "Turnover? Dovrò essere bravo a gestire le forze, serve continuità".