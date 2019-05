© foto di Alessio Del Lungo

"Una Coppa di consolazione". Questo il titolo che utilizza, a pagina 33, Il Messaggero per descrivere la situazione che sta vivendo la squadra di Inzaghi ormai tagliata quasi definitivamente fuori dalla corsa al quarto posto. Lotito aspetta l'ennesimo trofeo italiano che non colmerà - si legge - il buco Champions: "La classifica non rispecchia le nostre reali qualità. Spero in un colpo di coda".