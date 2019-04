Lazio, Il Tempo celebra Simone Inzaghi: "L'asso di coppe"

"L'asso di coppe" titola Il Tempo oggi in edicola all'interno delle proprie pagine sportive: "A San Siro Simone Inzaghi si è regalato la terza finale alla guida della Lazio. Da giocatore ne ha giocate cinque, ora sfida l'Atalanta per un altro trofeo". Di spalla: "Missione finale per il Sergente. Non è grave l'infortunio di Milinkovic. Punta a tornare al top il 15 maggio".