Lazio, Il Tempo: "Furia Lotito: processo alla Lazio in crisi"

"Furia Lotito: processo alla Lazio in crisi" titola Il Tempo oggi in edicola. Il presidente dei biancocelesti si è presentato a Formello per strigliare la squadra dopo l'incredibile ko casalingo contro il Chievo già retrocesso. Si pretende la qualificazione in finale di Coppa Italia. Il quotidiano infine scherza usando le ormai celebri frasi di Osho in romanesco, immaginandosi proprio il discorso di Lotito a Inzaghi: "Ricordate che 'n posticino a Salerno ce sarà sempre".