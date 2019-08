Lazio, IlMessaggero.it, parla Milinkovic: "Mai detto di voler andare via"

© foto di Federico Gaetano

Sulle colonne dell'edizione online de Il Messaggero trova oggi spazio anche la Lazio, con il suo centrocampista Milinkovic-Savic, come ogni estate oggetto del desiderio di numerosi club. Il centrocampista ha dichiarato: "Non ho mai detto di voler andare via dalla Lazio, mi trovo bene qui. Non ho neanche mai menzionato un possibile trasferimento al Manchester United, si trattava solo di articoli di giornale". Telenovela dunque chiusa? Così sembrerebbe, ma il calciomercato resta aperto fino al 2 settembre.