Lazio, La Repubblica (ed. Roma): "Ciro a Verona chiede gli assist di Luis"

"Ciro a Verona chiede gli assist di Luis". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione romana de La Repubblica. La Lazio scenderà in campo questa sera contro il Verona per cercare di rimanere in scia di Inter e Atalanta in ottica secondo posto.

Roma con la Fiorentina - L'Europa League si avvicina ma la Roma deve pensare al campionato. Questa sera i giallorossi sfideranno la Fiorentina senza dove farsi influenzare dalla gara contro il Siviglia. Questo il titolo: "Fonseca: 'Al Siviglia pensiamo dopo'".