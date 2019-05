Lazio, Leggo (ed. Roma) titola: "7 di coppa"

© foto di Mattia Verdorale

Ampio spazio per la Lazio nell'edizione romana di Leggo di oggi. "7 di coppa" è il titolo del quotidiano, riferito alla settima Coppa Italia conquistata dal club biancoceleste. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha infatti conquistato il trofeo battendo in finale l'Atalanta con il punteggio di 2-0, con reti di Milinkovic-Savic e Correa. In alto, riferimento alla difficile situazione in casa Roma, con spazio al caso De Rossi e alla rabbia dei tifosi, che hanno preso d'assedio Trigoria.