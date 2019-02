© foto di Tommaso Bonan

Anche l'edizione odierna di Roma de La Repubblica dedica spazio al risultato della prima semifinale di andata di Coppa Italia andata in scena ieri sera all'Olimpico tra Lazio e Milan. Uno 0-0 che lascia aperta la qualificazione in vista del ritorno a San Siro. In particolare, il quotidiano in taglio basso evidenzia le parole del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi al termine della partita: "Noi sfortunati, a San Siro ce la giocheremo".