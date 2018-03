Lazio, Il Corriere della Sera: "La missione è riconquistare l'Olimpico"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera apre le proprie pagine sportive titolando sulla Lazio: "La missione decisiva è riconquistare l'Olimpico". In casa conquistati solo 24 punti su 14 partite, in trasferta invece sono ben 30 in 15 match. Anche nelle Coppe, i biancocelesti sono usciti in casa contro il Milan in Tim Cup e in Europa League sono passati solo grazie all'impresa di Kiev dopo aver perso a Roma.