© foto di Mattia Verdorale

"Col Bologna dell'ex Mihajlovic dopo il trionfo in coppa". Questo il titolo in prima pagina del Corriere di Roma che mette in risalto la partita di stasera tra Lazio e Bologna: "Lazio serata di festa. Ma forse per Inzaghi è l'ultima all'Olimpico". Infatti sono non poche le voci sul futuro del tecnico laziale corteggiato dalla Juventus.