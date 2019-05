Lazio, Il Corriere di Roma: "Ora è Gattuso il piano B di Lotito"

© foto di Mattia Verdorale

"Ora è Gattuso il piano B di Lotito". Questo il titolo a pagina 13 del Corriere di Roma dedicato al prossimo allenatore della Lazio: "L'ex tecnico del Milan in ascesa nel caso Inzaghi andasse via: piace per umanità, carattere e personalità. Gli altri nomi che si fanno dopo quello di Gattuso sono Giampaolo, Liverani e De Zerbi".

Caos Roma - "De Rossi, i veleni arrivano in Giappone. La moglie Sarah: "Meriti di meglio". Dopo l'inchiesta che ha sollevato un sacco di retroscena in casa Roma, l'ex capitano giallorosso ha ricevuto una proposta di contratto da una squadra giapponese: "Offerta del Kobe dopo la polemica sulla fronda a Di Francesco".