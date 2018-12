Lazio, il QS-Sport titola: "Inzaghi sta con Milinkovic-Savic"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lazio, Inzaghi sta con Milinkovic-Savic". Questo il titolo dell'edizione odierna del QS-Sport. All'Olimpico i biancocelesti già secondi nel girone cercano il riscatto dopo Cipro ospitando nell'ultimo turno di Europa League l'Eintracht Francoforte. Il tecnico biancoceleste in conferenza: "Sergej risponda sul campo alle critiche". Timore in città per l'arrivo degli ultras tedeschi.