Lazio, Il Messaggero: "Casting a sinistra"

Il Messaggero parla della difficoltà, per la Lazio, di sostituire Marco Parolo, centrocampista infortunato e che non potrà giocare le prossime partite. Possibile un utilizzo di Lulic in mediana, con Jordan Lukaku sulla sinistra. Altrimenti il piano B è quello di inserire Murgia.