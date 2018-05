Lazio, Il Messaggero: "La notte del verdetto: Immobile e de Vrij dal 1'"

"Lazio, è la notte del verdetto". Anche Il Messaggero di oggi dedica spazio in prima pagina allo spareggio Champions tra Lazio e Inter. Con una buona notizia per mister Inzaghi: Ciro Immobile ha recuperato e all'Olimpico dovrebbe scendere in campo dal 1'. Titolare anche il tanto discusso Stefan de Vrij, in scadenza di contratto coi biancocelesti e già promesso sposo dei nerazzurri.