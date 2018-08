Lazio, Il Messaggero: "Ora urla più forte Inzaghi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha fatto discutere l'audio-shock divenuto subito virale in cui Claudio Lotito sgrida, se così possiamo dire, Simone Inzaghi al telefono. Il Messaggero, prendendo in riferimento quest'episodio, apre così nelle sue pagine sportive: "Ora urla più forte Inzaghi". La Lazio si appresta a far visita alla Juventus e l'allenatore biancoceleste alza la voce per spronare la squadra, sorvolando sull'episodio poiché - si legge - conosce bene il suo presidente e non vuole gettare inutile benzina sul fuoco e distrarre la squadra dal campionato".