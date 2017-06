Lazio, Il Messaggero sul mercato: “Marusic e i soliti ignoti”

© foto di Federico Gaetano

L'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero apre la sezione sportiva riservando spazio alla Lazio. “Marusic e i soliti ignoti”, il titolo in merito al mercato biancoceleste. Il giornale sottolinea come il primo arrivo è l’esterno montenegrino dell’Oostende, un nome che ha scatenato mille interrogativi tra i tifosi. Il ds Tare - si legge - è specialista di colpi simili: sconosciuti che spesso si sono rivelati elementi di livello come Lulic e Milinkovic.