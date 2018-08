Lazio, Il Messaggero: "Valanga Lotito contro Inzaghi"

"Valanga Lotito contro Inzaghi" si legge all'interno delle pagine sportive de Il Messaggero oggi in edicola. "Il presidente della Lazio al telefono attacca Simone: 'Te stai sempre a lamenta'. Qui decido io e non tu'". La società: 'Un'errata interpretazione di un colloquio'". Nel taglio basso. "Il tecnico è già sotto processo e sabato c'è Cristiano Ronaldo". E ancora: "Lo scontro di vecchia data è stato acuito da un mercato che non ha accontentato l'allenatore. Tare: 'Siamo da podio'".