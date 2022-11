Lazio, il Siviglia ci riproverà per Luis Alberto? Il Messaggero: “Non risolverebbe il problema”

Il Messaggero sottolinea come Luis Alberto corra e scalpiti più che mai, mettendo a tacere le voci relative al suo futuro. Il Siviglia in estate lo ha illuso e la Lazio non intende cadere di nuovo nel tranello. Ci sarebbe una riapertura a gennaio di fronte allo stesso scenario? Chissà, ma al momento non risolverebbe comunque il problema dell'indice di liquidità, altro motivo per il quale Sarri chiede il sacrificio dello spagnolo, per puntellare la rosa con pedine più funzionali al suo gioco.