Lazio, Il Tempo: “C'è Marusic, ora assalto ad Azmoun”

© foto di Federico De Luca

“C'è Marusic per la Lazio, ora assalto ad Azmoun”. Così titola Il Tempo nella sezione sportiva in merito al mercato del club biancoceleste, a caccia del 'Messi d'Iran' dopo aver messo le mani sull'esterno che ieri è sbarcato in Italia. La punta gioca in Russia con il Rostov, ma è lotta tra la sua attuale società e il Rubin Kazan che si litigano il cartellino.