Lazio-Inter, il Corriere dello Sport in prima pagina: "È una finale"

"È una finale". L'apertura del Corriere dello Sport di questa mattina è tutta per Lazio-Inter. Olimpico esaurito per lo spareggio Champions che andrà in scena alle 20:45, con la sfida nella sfida tra Immobile e Icardi per il titolo di capocannoniere. "A Inzaghi basta il pari, Spalletti obbligato a vincere", sottolinea il quotidiano. Anche l'ultima giornata di Serie A promette così grande spettacolo.