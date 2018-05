Lazio-Inter, Il Giornale: "Soprattutto una questione di soldi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'euro-sfida è soprattutto un questione di soldi, titola nelle pagine sportive il quotidiano Il Giornale in riferimento alla sfida decisiva tra Lazio e Inter che si giocheranno un posto in Champions. Il quarto posto vale 40mln di euro, vitali per entrambi anche se i nerazzurri devono fare i conti anche con la grana del fair play finanziario.