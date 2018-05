Lazio-Inter, Tuttosport titola: "Immobile e Icardi: il Mondiale è qui"

"Immobile e Icardi: il Mondiale è qui". L'edizione odierna di Tuttosport dedica spazio anche allo spareggio Champions di questa sera tra Lazio e Inter. I due attaccanti, che per motivi diversi quest'estate non saranno presenti in Russia, all'Olimpico si contenderanno il titolo di capocannoniere della Serie A (29 gol il primo, 28 il secondo per ora), oltre che l'ultimo piazzamento utile per giocare la prossima Champions League.