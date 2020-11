Lazio, Inzaghi anche mediatore. Il Messaggero: "C'è la grana Luis Alberto"

vedi letture

Dopo il polverone tamponi, ancora non placatosi, ecco che ci ha pensato Luis Alberto a gettare benzina sul fuoco in casa Lazio. Il Messaggero titola: "C'è la grana Luis Alberto". E così Inzaghi non deve fare solo allenatore, motivatore e psicologo, ma anche il mediatore per risolvere la grana Luis Alberto. Lui in mezzo, il ribelle Luis Alberto da una parte e la società furente dall'altra. Lo sfogo del giocatore, che ha fatto infuriare anche la tifoseria, non ha giustificazioni. E la società, con Lotito in prima linea, non ha preso bene le dichiarazioni. Ma senza di lui la squadra soffre e non ci sono elementi con il suo tasso tecnico: per Inzaghi è insostituibile. La società avrebbe voluto metterlo fuori rosa, ma col passare delle ore qualcosa è rientrato.