Lazio, Inzaghi ritrova mezza squadra. Corriere dello Sport: "Immobile falso positivo"

Nella giornata di ieri sono arrivate ottime notizie per Simone Inzaghi, che ritrova ben 8 giocatori per la sfida con il Torino. "Immobile falso positivo, guida la Lazio a Torino", titola in prima pagina il Corriere dello Sport, che sottolinea come i tamponi abbiano ribaltato il divieto della UEFA. Restano tre i contagiati: Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson.