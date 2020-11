Lazio ko con l'Udinese. Il Messaggero: "Turnover e giocatori distratti"

vedi letture

Il Messaggero nella sua edizione odierna bacchetta la Lazio, sconfitta dall'Udinese: "Turnover e giocatori distratti". Pensare che i bianconeri dovevano essere un trampolino di lancio verso la vetta, invece i capitolini rimangono in un limbo dove non c'è né carne né pesce. Così come con Atalanta e Sampdoria, una Lazio mai in partita, testa altrove, tempi regalati e avversari che ringraziano. Inzaghi urla nello spogliatoio e ne cambia tre ma serve a poco. Nonostante l'errore, tra gli altri, di Strakosha è sbagliato puntare il dito sui singoli, poiché è mancata proprio la collettività, arma in più del club di Lotito. Mea culpa anche dell'allenatore che probabilmente sbaglia le scelte iniziali.