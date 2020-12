Lazio, l'attacco di Lotito. Il Messaggero: "Il presidente furioso con Inzaghi e Tare"

"Lazio, l'attacco di Lotito", scrive Il Messaggero in edicola questa mattna. La sconfitta nel recupero a San Siro contro il Milan ha fatto infuriare il presidente della Lazio Claudio Lotito. Sotto accusa la gestione di Inzaghi: non gli sono andati giù i cambi di Inzaghi, che ha sostituito Immobile e Milinkovic-Savic nel finale. Non solo, la brutta prestazione di Muriqi gli ha riportato in mente i 20 milioni che ha speso in estate per prelevare la punta.