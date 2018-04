Lazio, Metro titola: “Avanti tutta: 4-2 al Salisburgo”

Il freepress Metro, nella sua edizione di Roma, riserva spazio in prima pagina al successo della Lazio in Europa League. “Avanti tutta: 4-2 al Salisburgo”. La vittoria proietta la formazione di Simone Inzaghi verso le semifinali della coppa continentale, anche se bisognerà ben figurare nel ritorno in terra austriaca per staccare il pass valido per il turno successivo.