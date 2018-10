Lazio, Milinkovic fino al 2023. Corriere della Sera: "No alla clausola"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Immobile e Milinkovic, il rinnovo è servito". Titola così il Corriere della Sera nella sua edizione romana, in merito ai nuovi contratti siglati dai calciatori della Lazio. Quelli annunciati ieri sono accordi quasi gemelli, sia per la durata (a entrambi è stata spostata dal 2022 al 2023) e sia per l’ingaggio (arrivato a circa tre milioni netti ciascuno più bonus. Intanto Claudio Lotito ha ottenuto che non venisse inserita nel contratto di Milinkovic-Savic alcuna clausola rescissoria, come invece il suo agente Kezman aveva lasciato trapelare nelle scorse settimane. Questo lega in modo indissolubile il serbo alla Lazio: sarà il presidente a decidere se andrà via ed eventualmente a quale cifra.