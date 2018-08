Lazio-Napoli, La Gazzetta dello Sport: “Re Carlo è tornato”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doveva essere la giornata di CR7, per un po’ è sembrato potesse essere il gran giorno di Ciro17, ma alla fine è venuto fuori Insigne. Come se da Sarri ad Ancelotti per lui non fosse cambiato niente: intanto con la bella azione del primo gol, l’unica veramente sarriana di questo debutto, quindi con la botta vincente del secondo, spiega La Gazzetta dello Sport. E così il Napoli si è preso tre punti, allontanando le sensazioni non esaltanti di questo inizio stagione. Non che Ancelotti possa considerare definito il suo progetto, ancora lontano da un’identità precisa: ma il 2-1 rivela più soluzioni di gioco, una superiorità indiscutibile nelle occasioni e, soprattutto, coraggio e spirito offensivo che alla Lazio sono mancati dopo la prima bella mezzora.