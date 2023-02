Lazio, obiettivo sfatare il tabù Atalanta. Il Messaggero: "Arriva la bestia nera"

Dopo il deludente 1-1 contro il Verona, La Lazio si rituffa in campionato ricevendo la visita dell'Atalanta. Un avversario spesso indigesto per i biancocelesti. Come ricorda Il Messaggero, infatti, la compagine laziale non batte la Dea in casa da 6 anni (escludendo la finale di Coppa Italia del 2019, che formalmente non è da considerare come una partita casalinga). Da lì in poi 3 pareggi e 2 sconfitte, con 6 gol segnati e 11 subiti. Decisamente meglio in trasferta contro i bergamaschi, come dimostra lo 0-2 del girone d'andata. Per avere la meglio sulla formazione di Gasperini, Sarri punta sul ritorno ai rispettivi standard di rendimento di Immobile e Milinkovic-Savic (protagonisti il 15 gennaio 2017, data dell'ultimo successo casalingo della Lazio contro l'Atalanta).