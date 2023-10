Lazio ottimista, CorSport: "Rinnovo Felipe Anderson, a breve l'intesa sull'ingaggio"

Felipe Anderson e la Lazio avanti insieme? "È il momento di prendere la decisione giusta", avrebbe dichiarato l'esterno brasiliano a Go TNT Sports Brasil. Una frase inerente al prossimo futuro del 30enne in scadenza di contratto a giugno 2024: i dialoghi tra il presidente Lotito e Juliana Gomez (agente del giocatore) sono ripartiti e - come si legge da Il Corriere dello Sport - potrebbero subire un'impennata durante la pausa nazionali.

Il numero uno biancoceleste vorrebbe il prolungamento fino al 2027 e il giocatore gradirebbe rimanere a Roma per vestire la maglia della Lazio. L'unico neo rimane il gap tra domanda e offerta d'ingaggio: l'entourage del giocatore chiede 3 milioni contro i 2,5 mln proposti. Ma considerando l'approvazione totale di Sarri e l'amore incondizionato dimostrato dalla tifoseria laziale, tutto sembra dire che il matrimonio proseguirà.