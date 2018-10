Lazio, per Milinkovic-Savic e Luis Alberto la pazienza è finita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo lo striscione contro Milinkovic-Savic e Luis Alberto esposto vicino allo stadio Olimpico dai tifosi della Lazio, anche la società sta perdendo la pazienza nei confronti di due giocatori 'premiati' con ingaggi top. I due non stanno ripagando le attese e se da una parte la gente si è già esposta contro di loro per le prestazioni ampiamente al di sotto le aspettative, Inzaghi ne ha già fatto fuori uno, lo spagnolo, mandandolo spesso e volentieri in panchina; anche la società ha perso la pazienza, con Lotito che vuole vedere un cambio di passo nel rendimento e nell'abnegazione per evitare che due casi di questa portata possano minare la serenità di tutta la squadra. A riportarlo è Il Corriere della Sera.