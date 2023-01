Lazio, rebus sostituto di Immobile. Il Messaggero: "Felipe Anderson subito, poi il mercato"

vedi letture

Lazio alle prese con il risentimento muscolare rimediato da Ciro Immobile, il terzo in questa stagione. Un problema che lascerà ai box il centravanti sicuramente per la gara di Coppa Italia contro il Bologna e probabilmente anche per le due successive di campionato contro Milan e Bologna. Chi lo sostituirà? Ne ha parlato questa mattina Il Messaggero sostenendo che, a meno di clamorosi colpi di scena, nell'immediato l'alternativa sarà Felipe Anderson. Per quanto riguarda un possibile arrivo dal mercato, i nomi sono gli stessi da settimane: Rafa Silva è il sogno, Bonazzoli piace e Sanabria è il più facile da raggiungere in prestito.