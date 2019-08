Lazio-Roma, Il Messaggero: "Specialista e debuttante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Specialista e debuttante", con questo titolo Il Messaggero apre le sue pagine sportive alla vigilia del derby fra Roma e Lazio. Inzaghi è un veterano: ne ha vissuti 18 con la Lazio, dieci da giocatore e otto da allenatore. Punta all'inedito bis. È il primo derby di Fonseca, non ne ha mai giocato né in Portogallo, né in Ucraina.