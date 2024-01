Lazio, Sarri recupera pezzi. Il Messaggero: "Romagnoli e Hysaj, c’è ottimismo per l’Udinese"

La Lazio spera di continuare a risalire la classifica, andando a fare visita all'Udinese nel primo match del 2024. Un match importante anche per sfatare un tabù visto che, all'esordio nel nuovo nelle due precedenti stagioni, la squadra di Sarri aveva pareggiato contro l'Empoli e perso contro il Lecce. Possibile qualche recupero, soprattutto in difesa.

Come riporta Il Messaggero, Alessio Romagnoli ieri ha completato quasi entrambi gli allenamenti in programma. In mattinata tutto nella norma, mentre nel pomeriggio ha saltato la partita tattica in gruppo solo per gestione dopo un’esercitazione di forza. L’ex Milan domenica alla Dacia Arena ci sarà: toccherà a Sarri poi decidere se farlo giocare titolare o dargli ancora riposo in vista dei quarti di finale di Coppa Italia del mercoledì seguente. L’unico assente di giornata è stato Elseid Hysaj, ma si è trattato di un forfait concordato per un fastidio al costato.