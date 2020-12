Lazio, serve un rinforzo a sinistra. Il Messaggero: "Idea Augello della Sampdoria"

vedi letture

Il Messaggero oggi in edicola si sofferma sul mercato della Lazio, titolando: "Idea Augello della Sampdoria". La Lazio inizia a guardarsi attorno per il prossimo mercato, con la situazione di Lulic che spinge per un ulteriore innesto sulla fascia. Anche se dovesse tornare a dare una mano, quali saranno le sue condizioni dopo il lungo stop? Tra pochi giorni poi compirà 35 anni e non può rappresentare il futuro. L'opzione potrebbe essere quella di inserire Lulic in lista Champions ed un altro nome, non altisonante, in campionato. Il profilo adatto potrebbe essere quello di Tommaso Augello, sorpresa della Sampdoria. Costo abbastanza contenuto per il laterale 26enne, ma la Sampdoria non pare intenzionata a privarsene.